العالم اليوم - تراجع قطاع التصنيع بأميركا لأدنى مستوى في 15 شهرا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - تراجع قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا في أكتوبر، بينما واجهت المصانع ارتفاعا في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال معهد إدارة التوريدات، الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 46.5 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023، مقارنة مع 47.2 في سبتمبر.

وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش، ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 10.3 بالمئة من الاقتصاد الأميركي.

وقد يرجع سبب انخفاض المؤشر في أكتوبر إلى إضراب عمال المصانع في شركة بوينغ لصناعة الطائرات، الذي أدى إلى توقف إنتاج طائراتها الأكثر مبيعا 737 ماكس وكذلك برنامجي 767 و777 للطائرات العريضة البدن.

وأكتوبر هو الشهر السابع على التوالي الذي ظل فيه مؤشر مديري المشتريات تحت حاجز 50، ولكن فوق مستوى 42.5 الذي يشير بصورة عامة إلى توسع في الاقتصاد الكلي، وفقا لمعهد إدارة التوريدات.

وزاد الإنفاق على السلع بأسرع وتيرة له في عام ونصف في الربع الثالث على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، ويمكن أن يرتفع أكثر في الوقت الراهن بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات المستقبلية الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريدات إلى 47.1 من 46.1 نقطة في سبتمبر.

لكن الإنتاج واصل الانكماش بسبب إضراب عمال شركة بوينغ على الأرجح، وانخفض مؤشره إلى 46.2 من 49.8 في سبتمبر.

وقفز مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 54.8 من 48.3 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023.

وتحسن مؤشر التوظيف في المصانع تحسنا طفيفا لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة، إذ ارتفع إلى 44.4 من 43.9 في سبتمبر.