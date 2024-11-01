انت الأن تتابع خبر " هتودع الأنسولين من هنا ورايح "... عشبة عربية سحربة تخفض السكر التراكمي بسرعة البرق وتضبط معدل الجلوكوز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صحيح، مرض السكري من النوع الثاني يرتبط بعدد من عوامل الخطر التي تؤثر بشكل كبير على احتمالية الإصابة به إليك بعض العوامل الرئيسية لذلك ينصح الأفراد المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بالحرص على الحفاظ على وزن صحي وتجنب الإفراط في تناول السكر والكربوهيدرات.

بينما هناك أطعمة يمكن أن تسبب ارتفاعاً كبيراً في مستويات السكر في الدم، فإن هناك أيضاً أطعمة تساعد في تنظيمه وتخفيف هذه الارتفاعات.

مشروب عشبي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم