انت الأن تتابع خبر " هتودع الأنسولين من هنا ورايح "... عشبة عربية سحربة تخفض السكر التراكمي بسرعة البرق وتضبط معدل الجلوكوز!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صحيح، مرض السكري من النوع الثاني يرتبط بعدد من عوامل الخطر التي تؤثر بشكل كبير على احتمالية الإصابة به إليك بعض العوامل الرئيسية لذلك ينصح الأفراد المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بالحرص على الحفاظ على وزن صحي وتجنب الإفراط في تناول السكر والكربوهيدرات.
- بينما هناك أطعمة يمكن أن تسبب ارتفاعاً كبيراً في مستويات السكر في الدم، فإن هناك أيضاً أطعمة تساعد في تنظيمه وتخفيف هذه الارتفاعات.
مشروب عشبي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم
- إذا كنت قلقاً بشأن خطر الإصابة بمرض السكري، فقد حان الوقت لإضافة نوع من الشاي العشبي إلى نظامك الغذائي.
- شرب شاي الأعشاب يقدم العديد من الفوائد الصحية، وخصوصاً شاي البابونج الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
- يمكن أن يساهم تناول عدة أكواب من الشاي العشبي غير المحلى يومياً في تقليل الرغبة في تناول المشروبات السكرية والحفاظ على ترطيب الجسم، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
- بعض أنواع الشاي، مثل البابونج، تحتوي أيضاً على مركبات طبيعية تساهم في تقليل الالتهاب وخفض مستويات السكر ومنع تلف الخلايا.
- لطالما تم استخدام شاي البابونج، المستخرج من أزهاره، كعلاج عشبي للعديد من الأمراض، كما يُعتبر مشروباً مهدئاً يفضل تناوله قبل النوم.
- أظهرت إحدى الدراسات أن شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج يومياً (كوب بعد كل وجبة) يسهم في خفض مستويات السكر في الدم والأنسولين.
- لذلك، بدلاً من تناول الحلوى بعد الوجبة، يمكنك صب كوب من شاي البابونج.
- كما وجدت الدراسة نفسها أن شاي البابونج يزيد بشكل ملحوظ من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، وهي جزيئات تساهم في حماية الخلايا من التلف عبر إيقاف عملية الأكسدة.