نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يهم الأهلي.. قرار جديد من فيفا بشأن كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية مغربية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن السماح للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بتقديم قائمة أولية تضم 50 لاعبًا.

الأندية المشاركة في مونديال 2025 ستقدم قائمة أولية

يمثل الأهلي مصر في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويأمل الفريق تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في تقديم أداء مميز وتحقيق انتصارات خلال هذه المنافسة التي ستضم 32 فريقًا.

وبحسب صحيفة البطولة المغربية، سيُطلب من الفرق تقليص قوائمها الأولية إلى 26 لاعبًا قبل انطلاق البطولة.