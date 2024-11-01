فن ومشاهير

ألفت عمر تتألق بأكثر من إطلالة في فعاليات الجونة وتنتظر عرض 'فوبيا'

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

 

تألقت الفنانة الفت عمر ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي شاركت في فعالياته مؤكدة حرصها على التواجد ضمن ندواته وأفلامه لتطلع على المدارس السينمائية المختلفة وايضا تأخذ خبرات من النجوم الكبار في ندواتهم التي يحكون عن تجربتهم ومسيرتهم.
الفت أكدت أنها حريصة على حضور الدورات المختلفة للمهرجان دائما.

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أعمال في انتظار ألفت عمر 

 

 

على صعيد آخر انتهت  الفت عمر من تصوير دورها في مسلسل فوبيا والذي تلعب فيه دور صديقة الفنانة نيرمين الفقي المقربة ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.
المسلسل ينقسم لمجموعة من القصص هذه هي إحداها وتشارك الفت بطولة هذه الحكاية مع نيرمين الفقي وامير صلاح الدين وغادة طلعت.
وفي القصص الأخرى كل من سوسن بدر ورانيا يوسف وناهد السباعي.
المسلسل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز.
والتي التقت الفت معه في فيلم لم يعرض بعد بعنوان الميثاق وتدور أحداثه في اقتباسة جديدة لقصة فاوست الذي يعقد اتفاقا مع الشيطان ويلعب البطولة فتحي عبد الوهاب بينما تلعب الفت عمر دور زوجته.
وتنتظر الفت أيضا عرض مسلسل السر مع النجوم حسين فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري ومن إخراج محمد حمدي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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