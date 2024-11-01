فن ومشاهير

سامو زين يتألق في حفل سكاي دريم بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - محمد ابراهيم - تألق النجم الفنان سامو زين في حفل سكاي دريم، مساء أمس أمس وسط حضور جماهيري كبير، على مسرح فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية، وسط نخبة من نجوم المجتمع والثقافة.
وقدم زين، باقة متنوعة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة، التي تفاعل معه الجمهور، وشهد الحفل الكثير من المفأجات.

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تكريم سامو زين 

 

وكانت أكاديمية سكاي دريم، أقامت حفلها  في مؤتمرها السنوي لتخريج دفعة أكتوبر 2022، ويوليو 2022، واستقبال دفعة 2024، بإشراف شركة "إكس وأن ميديا"، وتحت رعاية الاستاذ أحمد محمد، رئيس مجلس اداره أكاديمية سكاي دريم للعلوم والطيران

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كما قدمت ندوة تثقيفية عن السياحة الخارجية وتكريم بعض الشخصيات العامة ومديري شركات الطيران العربية وتكريم الطلاب الخريجين.

ويعد هذا الحفل هو أول حفل  لسامو زين بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الشهر الماضي، واضطر لدخول المستشفى عدة أيام، وحتى الآن لم يكشف أي تفاصيل عن هذه الأزمة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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