نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحتوي غضب ثنائي الأهلي في مباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر موثوق داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر يعتزم إتاحة الفرصة للثنائي بيرسي تاو ورضا سليم للمشاركة في مباراة افتتاح الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، المقررة غدًا السبت.

كولر يفكر في إشراك تاو وسليم أمام سيراميكا

وأشار المصدر في تصريحات صحفية، إلى أن كولر يفكر جديًا في إشراك اللاعبين، اللذين غابا عن مباراة العين الإماراتي الأخيرة في بطولة الإنتركونتيننتال، كخطوة لاحتواء غضبهما وتحضيرهما للمباريات المقبلة.

وأكد المصدر أن المدرب يسعى لتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، مما قد يتضمن إشراك تاو ورضا سليم ولو في جزء من مباراة الغد.

يُذكر أن الثنائي كان قد عبّر عن استيائهما لعدم مشاركتهما في المباراة الأخيرة، التي حقق فيها الأهلي انتصارًا بثلاثية نظيفة.

من جهة أخرى، يختتم الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من بطولة دوري NILE.