نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا يؤازر لاعبي الزمالك من ستاد السلام أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلي، المقرر لها بعد قليل في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرصت الجماهير الموجودة باستاد السلام على الهتاف للاعب فور وصوله إلى الملعب.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى “زيزو”

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

