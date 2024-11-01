نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب غياب شيكابالا عن مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا من قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى من مسابقة دوري النيل للمحترفين، التي ستقام على ملعب السلام.

عدم جاهزية شيكابالا وراء استبعاده من مباراة الزمالك والبنك

وحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإن قرار استبعاد شيكابالا يعود إلى عدم جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة.

وأشار المصدر إلى أن المدرب جوميز قرر تركه خارج القائمة لتأهيله لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.

جدير بالذكر أن شيكابالا لم يتواجد في تدريبات الفريق بعد مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، حيث حصل على إذن خاص من المدرب جوميز.

