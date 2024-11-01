عاجل.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في الدورى

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك فى الجولة الإفتتاحية لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

احمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، احمد النادرى، سيد نيمار، احمد مدبولى، محمد جريندو.

