نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس معسكر منتخب مصر المقبل لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، للانطلاق في معسكر شهر نوفمبر، الذي سيشهد مواجهتين أمام كاب فيردي وبوتسوانا في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد تأكيد تأهله للبطولة.

تفاصيل بخصوص معسكر منتخب مصر المقبل

وفقًا لمصادر خاصة، يسعى حسام حسن وجهازه الفني ولاعبو المنتخب لمواصلة الانتصارات بهدف التأهل لأمم إفريقيا دون تلقي أي خسارة، وهو رقم قياسي يسجل للفريق.

من المتوقع أن يعلن حسام حسن عن قائمة اللاعبين للمعسكر يوم 8 نوفمبر، حيث سيتم إراحة عدد من النجوم وإدخال عناصر جديدة لتجربتهم، نظرًا لتأهل مصر رسميًا.

كما قرر حسام حسن تقديم موعد بدء المعسكر ليصبح في 10 نوفمبر، مما يساعد اللاعبين الجدد على التأقلم، مع الاستعداد لمباراة كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ولقاء بوتسوانا في 19 نوفمبر بالتاسعة مساءً على ستاد الدفاع الجوي، نظرًا لبعض الإصلاحات في ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب إلى كاب فيردي في 13 نوفمبر على متن طائرة خاصة، بعد أن تصدر الفراعنة مجموعتهم الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من أربع جولات.

