انت الأن تتابع خبر فوائد وأضرار عشبة "الجعدة".. تعرف على الجانب المظلم والمشرق في هذه العشبة الطبيعية البسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الجعدة واحدة من الاعشاب التي قد تم استخدامها قديمًا في الطب البديل، حيث ان تلك العشبة تعتبر واحدة من الاعشاب التي يتم استخدامها بشكل كبير في الزينة، ويرجع ذلك إلى شكلها المميز، ومن الجدير بالذكر ان عشبة الجعدة تنتمي إلى فصيلة النعناع وتنتشر في مختلف دول العالم وبشكل خاص غرب آسيا وشمال افريقيا واوروبا المتوسطية، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن تلك العشبة تابعونا عبر دوت الخليج

فوائد عشبة الجعدة

تعتبر عشبة الجعدة واحدة من الاعشاب ذات الاوراق العطرية التي تتميز بأزهارها الملونة والتي تتجمع جميعها في اللون الابيض والاصفر والزهري والاحمر والبنفسجي ايضًا، وهو الامر الذي يزيد من القيمة الجمالية الخاصة بها، ومن الجدير بالذكر ان عشبة الجعدة تساهم في التقليل من مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وهو الذي يجعلها واحدة من اهم الاعشاب التي يمكن ان يتم استخدامها لمرضى السكر، وليس هذا فقط بل انها تعزز من وظائف الذاكرة مثل التعلم والنسيان.

مخاطر استخدام عشبة الجعدة

مع الفوائد المتعددة التي يمكن الحصول عليها من عشبة الجعدة إلا انها تعتبر من اخطر الاعشاب التي يمكن استخدامها في حال استخدامها عن طريق الفم، حيث ان هناك بعض الدول التي قد حظرت استخدامها تمامًَا مثل فرنسا وكندا بسبب خطورتها في حال تناولها عن طريق الفم والتي يمكن ان تدمر الكبد، اضافةً إلى مخاطرها الكبيرة على الحوامل والمرضعات.