نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة تكشف عن أسرار حياتها الفنية في "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تحدثت الفنانة لبلبة في برنامج “معكم منى الشاذلي”، عن تلقائيتها الزائدة عن اللازم، ما يجعلها تفكر في حديثها خلال بعض المواقف، وتلوم نفسها في بعض الأحيان على حديثها؛ على حسب وصفها، موضحة أنها لا زالت تتمتع ببعض صفات الطفولة.

وكشفت لبلبة أنها لم تخشَ مواجهة الجمهور يومًا، وترى أن تصفيق الجمهور ومقابلتهم وتقديرهم هي أجمل الأشياء؛ مشيرة إلى أن أول مرة صعدت فيها على المسرح كانت بعمر 6 سنوات، وعندما نادوا على اسمها، صفق الجمهور بحرارة، ما جعلها تشعر بخضة من الأمر، لذلك عادت مرة أخرى إلى كواليس المسرح، لكن والدتها دفعتها للخروج والوقوف أمام الجمهور.

وتابعت: “من طفولتي شُفت الناس، واتعلمت إني لازم أدي سعادة للناس.. والدتي كانت تقولي لازم تبقي متأكدة إن اللي قاعدين في الصف الأول والأخير يكونوا مبسوطين وفي منتهى السعادة.. وقالتلي أنتي معمولة عشان تسعدي الناس، لازم الناس تضحك وتتبسط”.

وأضافت: “أحسن حاجة فيا الرضا اللي جوايا، برضى بالكتير والقليل ولا يمكن أتغير، لأن من صغري كنت مشهورة.. فالشهرة كانت حاجة عادية بالنسبة لي ومستغربتهاش”.

وعن عدد الأفلام التي قدمتها، قالت إنها 93 فيلمًا حتى الآن؛ مشيرة إلى أن المهم للفنان هو الاستمرارية، لأنها أصعب الأشياء في مهنة الفن؛ وموضحة أنها لم تقدم أدوارا تُشبهها خلال مسيرتها الفنية، ولكن إخوتها أخبروها بأنها تُشبه شخصية “نوال” في فيلم “خلي بالك من جيرانك”.