نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جوزيه جوميز مع لاعبي الزمالك قبل افتتاحية الأبيض في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، حيث تُعتبر هذه المباراة ضربة البداية للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

جلسة تحفيزية من جوزيه جوميز

عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل المباراة. خلال هذه الجلسة، شدد على أهمية التركيز في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص المتاحة، خاصة في ظل تميز قائمة فريق البنك الأهلي من اللاعبين. كما أكد على ضرورة الانضباط الدفاعي لضمان الحصول على النقاط الثلاث الأولى، وبالتالي البدء في مشوار المنافسة على الصدارة مبكرًا.

تدريبات خاصة قبل المباراة

شهدت تدريبات الزمالك قبل المباراة تخصيص المدرب فقرة للاعبين لتدريبهم على تسديد الركلات الحرة، حيث شارك جميع اللاعبين تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني. وتهدف هذه الفقرة إلى زيادة دقة التسديد، وهو أمر بالغ الأهمية لمواجهة التكتل الدفاعي المتوقع من فريق البنك الأهلي.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من: