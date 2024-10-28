نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب العين الإماراتي السابق: محمد صلاح مثل ميسي.. وهذا رأيي في عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المدرب الألماني وينفريد شيفر المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن انبهاره بأداء الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش في الملاعب الأوروبية.

وأكد شيفر في تصريحات على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عبر برنامج "رقم 10": "لم يُعرض علي تدريب منتخب مصر، وكنت أتمنى ذلك، لقد واجعت الزمالك مع مونشنجلادباخ وأعرف الفرق المصرية ومنتخب مصر بشكل جيد، وعندما كنت مدربًا للكاميرون، أحب مصر بثقافتها وشعبها".

وأضاف: "لعبت في مصر مباراة بالإسكندرية وخسرناها، وأتذكر عندما كنت لاعبًا منذ زمن طويل لعبت في القاهرة أمام الزمالك، وفزنا 3-1، وأيضًا في أمم إفريقيا فزنا 2-1 على مصر".



ثم أشار: "محمد صلاح أفضل اللاعبين المصريين، دائمًا أراقبه وأشبهه بـ ميسي، لكن ميسي كان معه الحظ وساعده على الظهور بشكل جيد مع الأرجنتين، ميسي أسطورة كبيرة وساهم مع منتخب بلده في تحقيق إنجاز كبير، وصلاح يُقدم إنجازات مع ليفربول وهو مثال رائع".

وعن عمر مرموش، أوضح: "عمر مرموش مشروع مهاجم قوي، تابعته وأظن أنه قد يلحق بأحد الفرق الإنجليزي وأعتقد أنه قد يرافق محمد صلاح في ليفربول ولما لا، لديه طاقة كبيرة، في حالة واحد على واحد يمتلك قدرات رائعة، صلاح سريع وأفضل من مرموش خلال الركض والسرعة، ومرموش منافس قوي لـ هاري كين".

واستدرك: "مرموش في حالة استحواذه على الكرة جيد، هو لا يشبه صلاح أو ميسي، لكن أنا أتحدث عنه من الناحية الفنية وأرى أنه يتمتع بقوة وسرعة، وأشبهه باللاعبين المهاجمين الكلاسيكيين في ألمانيا، ولديه دائمًا إنهاء رائع للفرص".

وعن مباراة الأهلي والعين، اختتم شيفر: " الأهلي دائمًا فريق قوي ومرشح للفوز، وأعتقد إن العين هو السادس أو السابع في ترتيب الدوري الإماراتي، فريق العين عندما يفوز بأي بطولة يمتلك بعدها الغرور والتكبر في الملعب، على عكس المارد الأحمر، فريق طموح دائمًا للفوز بالبطولات، وأعتقد أن شخصية الأهلي تمكنه من الفوز على العين بكل سهولة".

