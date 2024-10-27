نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الأهلي يواجه مشكلة دفاعية في مباراة العين.. والفوز سيطيح بـ كريسبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم رمزي، إن الأهلي لديه مشكلة كبيرة في مركز المدافع خلال مباراة العين الإماراتي، بسبب إصابة رامي ربيعة ويوسف أيمن وأشرف داري.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن ياسر إبراهيم هو المدافع الوحيد المتواجد والجاهز حاليًا، والأهلي يسعى لتجهيز أكثر من بديل للمشاركة حال عدم جاهزية الثلاثي.

وتابع كريم رمزي: العين قوي هجوميًا والأهلي لا بد وأن يدافع أمامه بشكل جيد، لأن العين يُنهي هجماته بشكل مميز.

وأكمل كريم رمزي: لو تمكن الأهلي من صد هجمات فريق العين الذي يمتلك قوة هجومية غاشمة، فسيكون قادرا على الفوز لأن الفريق يمتلك سذاجة دفاعية كبيرة.

وواصل رمزي: الفريق لديه غزارة تهديفية لكنه دائمًا يستقبل الأهداف، ولم يخرج في أي مباراة بشباك نظيفة، لكن بشرط أن يحافظ الأهلي على شباكه ويستغل الفرص السانحة.

واختتم كريم رمزي، أن هناك اهتزاز كبير في العين وهناك وضع مأساوي، الفريق يحتل المركز السادس في الدوري الإماراتي، والفريق حاله صعب، ومستقبل كريسبو على المحك وقد يرحل حال الخسارة من الأهلي.

