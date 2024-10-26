نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اندلاع حريق داخل إحدى الصالات بنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد نادي الزمالك منذ قليل حالة من الهلع والفزع بعد اندلاع ماس كهربائي في إحدى صالات النادي، مما تسبب في حالة من الذعر بين أعضاء النادي المتواجدين في المكان.

وذكرت تقارير، أن الماس الكهربائي اندلع بشكل مفاجئ، مما أدى إلى انتشار الدخان الكثيف في المكان، مما دفع الجميع إلى مغادرة الصالة بسرعة.

ولا تزال الأسباب الدقيقة وراء اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن، حيث تقوم الجهات المعنية بمعاينة المكان وتحديد أسباب الواقعة.

من جانبه، يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للسيطرة على الموقف والعمل على إصلاح الأضرار الناتجة عن الحادث، كما أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أعضاء النادي.