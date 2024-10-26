ملخص أهداف مباراة باير ليفركوزن وفيردر بريمن في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن إيجابيا مع نظيره فريق فيردر بريمن بهدفين لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد فيسير شتاديون ضمن

منافسات الجولة 8 من الدوري الألماني.

ملخص أهداف مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن

وسجل فيكتور بونيفاس هدف باير ليفركوزن الأول في الدقيقة 31 صنعه له فريمبونج.

وسجل مارفين دوسكتش هدف التعادل لفيردر بريمن في الدقيقة 74 صنع جوليان مالاتيني وأحرز فيليكس اجو هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 وعادل رومانو شميد النتيجة لبريمن في الدقيقة 90 صنع نجينماه وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهم 2/2.

وبهذه النتيجة احتل الأول لكرة القدم بنادي بايرليفركوزن المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز وثلاث تعادلات وخسر مرة بينما يأتي فيردر بريمن في المركز التاسع برصيد 12 نقطة حيث انتصر خلال ثلاث مباريات وتعادل بثلاثة وهزم مرتين.