باير ليفركوزن يتعادل إيجابيا مع فيردر بريمن في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرليفركوزن إيجابيا مع نظيره فريق فيردر بريمن بهدفين لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد فيسير شتاديون ضمن

منافسات الجولة 8 من الدوري الألماني.

ملخص مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن

وبدأت صافرة انطلاق فيردر بريمن وباير ليفركوزن برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان في تسجيل الهدف الأول لكنهم لم ينجحوا في ذلك وسجل فيكتور بونيفاس هدف بايرلفركوزن الأول في الدقيقة 31 صنعه له فريمبونج وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل مارفين دوسكتش هدف التعادل لفيردر بريمن في الدقيقة 74 صنع جوليان مالاتيني وأحرز فيليكس اجو هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 وعادل رومانو شميد النتيجة لبريمن في الدقيقة 90 صنع نجينماه وانتهت المباراة 2/2.

وبهذه النتيجة احتل الأول لكرة القدم بنادي بايرليفركوزن المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز وثلاث تعادلات وخسر مرة بينما يأتي فيردر بريمن في المركز التاسع برصيد 12 نقطة حيث انتصر خلال ثلاث مباريات وتعادل بثلاثة وهزم مرتين.