نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يخوض تدريبات منفردة على هامش مران الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث خاض الثنائي خالد عبد الفتاح وأشرف داري تدريبات فردية، في إطار الاستعداد لمواجهة العين الإماراتي في الجولة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وغاب عبد الفتاح وداري عن المباريات الأخيرة في السوبر المصري بسبب الإصابة، مما جعلهم يتدربون بشكل منفصل عن بقية الفريق.

استأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، بعد الحصول على راحة من التدريبات يوم الجمعة، عقب عودته من الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في 29 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة في البطولة الإنتركونتيننتال.