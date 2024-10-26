أخبار اليمن : مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا

مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهياارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مجزرة جديدة مروّعة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد استهداف 5 منازل على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أكثر من 30 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى المنطقة، من جراء العدوان والحصار المستمر.

وأشارت إلى أن القصف طال منازل عائلات "المصري"، و"أبو شدق"، و"سلمان" قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط مناشدات من الأهالي للسماح بوصول الإسعاف إلى موقع القصف.

ويأتي ذلك ضمن جرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، والعملية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع في شمال القطاع والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف.