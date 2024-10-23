عاجل- صور الكابتن أحمد سليمان في بار تثير الجدل على السوشيال ميديا ما الحقيقة وراء اللقطات المنتشرة؟

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أحمد جودة - القاهرة - صور الكابتن أحمد سليمان في بار تثير الجدل على السوشيال ميديا ما الحقيقة وراء اللقطات المنتشرة؟

انتشرت خلال الساعات الأخيرة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الكابتن أحمد سليمان في بار بالإمارات، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد هذه المنصات. ورغم عدم وضوح تفاصيل الصورة، إلا أن التعليقات انقسمت بين مؤكدين أنه هو وبين من ينفون ذلك والبعض ذهب إلى أن هذه الصور حديثة، ملتقطة مؤخرًا، وفي المقابل، رأى آخرون أن هذه الصور قديمة.

حضور أعضاء مجلس إدارة الزمالك لدعم الفريق

وكان قد حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، على التواجد في استاد محمد بن زايد خلال المران الختامي للفريق اليوم الأربعاء.

تجديد حبس ثلاثي الزمالك بسبب أزمة مباراة بيراميدز في أبوظبي

وكانت قد قررت المحكمة المختصة في الإمارات صباح اليوم تجديد حبس الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المحلي المقامة بأبوظبي. جاء ذلك بعد اتهامهم بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

خلفية الأزمة

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المحلي توترًا كبيرًا انتهى بوقوع اشتباك بين لاعبي الزمالك وأحد أفراد الأمن الإماراتي. والحادثة أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى تدخل السلطات الإماراتية التي باشرت بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار المحكمة

قررت المحكمة المختصة في الإمارات تجديد حبس مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، وتأجيل النظر في القضية إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس الثلاثي. هذا القرار جاء بعد جلسة استماع تم خلالها استعراض الأدلة والشهادات المتعلقة بالحادثة.

ردود فعل النادي

أصدر نادي الزمالك بيانًا يعبر فيه عن قلقه البالغ من تطورات القضية، مؤكدًا احترامه الكامل للقوانين الإماراتية وثقته في نزاهة القضاء. وأشار النادي إلى أنه يتابع القضية عن كثب ويعمل على تقديم الدعم القانوني اللازم للثلاثي المحتجز.

استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس في استاد محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي. يتطلع الفريق إلى تقديم أداء قوي واستعادة بريقه على منصات التتويج، بعد فترة من التخبط في النتائج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس 26 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة. ستتاح المباراة للجماهير عبر عدة قنوات رياضية، منها "أون تايم سبورتس"، "أبو ظبي الرياضية"، و"MBC مصر"، مما يضمن تغطية شاملة لهذا اللقاء المرتقب.

أهمية اللقاء للفريقين

يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل بالبطولات، حيث يسعى لتعزيز هيمنته على الكرة المصرية. على الجانب الآخر، يطمح الزمالك إلى استعادة بريقه والعودة إلى منصات التتويج، خاصة بعد فترة من التخبط والتذبذب في النتائج.