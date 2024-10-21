نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة كهربا بين مصير مجهول وغياب عن السوبر.. ولماذا الغرامة الكبيرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الماضية، أعلن النادي الأهلي عن تغريم لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بسبب تصرفاته بعد مباراة نصف نهائي السوبر المحلي ضد سيراميكا.

ويرصد لكم " دوت الخليج الرياضي " عبر هذا التقرير تفاصيل الأزمة وما نتج عنها من قرارات، بالإضافة إلى أسباب الغرامة الكبيرة التي فُرضت عن اللاعب.

أسباب أزمة كهربا

الأزمة بدأت عندما أبدى كهربا استياءه بعد مباراة الأهلي وسيراميكا، حيث رفض مصافحة مسؤولي النادي نتيجة عدم مشاركته في المباراة.

وتعرضت إدارة النادي لبعض التعليقات غير المقبولة من اللاعب أمامهم، بالإضافة إلى انتقاداته لتشكيلة المدرب كولر قبل المباراة.

وبلغت انفعالاته ذروتها بعد المباراة، حيث وجه اتهامات قوية للمدرب السويسري ولأحد المسؤولين الجدد في قطاع الكرة.

عقوبة الأزمة

قرر المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد رمضان إعادة كهربا إلى القاهرة قبل استكمال السوبر وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية بالنادي.

متى يعود كهربا؟

أنهى مسؤولو الأهلي إجراءات حجز تذاكر طيران كهربا للعودة إلى القاهرة بعد قرار ترحيله من معسكر الفريق في الإمارات، ويقوم اللاعب حاليا بتجهيز حقائبه استعدادًا لمغادرة المعسكر.

لماذا الغرامة الكبيرة؟

تأتي الغرامة الكبيرة من جانب إدارة النادي الأهلي بسبب مشاكل وأزمات اللاعب المتكررة خلال الفترة الأخيرة، حيث فقد اشتكى المدرب السويسري مارسيل كولر من تصرفات اللاعب واعتراضه المتكرر.

مصير مجهول لـ كهربا

يبقى مصير اللاعب مع النادي الأهلي مجهول، حيث يدرس مسؤولو الأهلي إمكانية عرض كهربا للبيع نتيجة هذه الأزمة المثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن خدمات اللاعب بشكل نهائي.

موعد مباراة نهائي السوبر المحلي

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بعد تأهله على حساب سيراميكا وتأهل الزمالك على حساب بيراميدز.