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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

بيراميدز يخوض مرانه الأول استعدادا للسوبر المصري

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

ومن المقرر أن يكون المران في الخامسة من مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبوظبي، حيث يستمر لمدة ساعة ونصف، في أول التدريبات بعد وصول البعثة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ويشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بالقائمة، بعد اكتمال صفوف البعثة بوصول الثلاثي المحترف محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه، صباحا وانضمامهم للبعثة.

