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أحمد جودة - القاهرة - قاد المدرب المصري محمد إبراهيم سالم المنتخب السعودي للكاراتيه، لتحقيق إنجاز رائع في تاريخ اللعبة بالمملكة العربية السعودية، بحصول منتخب المملكة على سبع ميداليات متنوعة في بطولة العالم التي استضافتها مدينة فينيسيا الإيطالية "البندقية".

الكاراتيه على القمة.. إنجاز تاريخي في الرياضة السعودية بمساهمة مصرية

وبذلك يواصل إبراهيم سالم سلسلة إنجازاته في عالم اللعبة القتالية، بعد أن قاد المنتخب الوطني لإحراز بطولة العالم، وكذلك المنتخب الأردني، قبل أن يتولي قيادة منتخب اللعبة في السعودية.

كما شارك في الإنجاز السعودي أحد الوجوه المصرية الأخرى المشرقة في عالم لعبة الكاراتيه، وهو الدكتور عمرو سعد، المعد البدني ومخطط الأحمال للمنتخبات السعودية للكاراتيه، الذي سطر هو الآخر قصصا من النجاحات في مسيرته التدريبية، وآخرها بالسعودية، وترجم هذا الواقع من خلال ارتقائه بالشق البدني وقدرات اللاعبين السعوديين ليسهم بقوة في هذا الإنجاز العربي غير المسبوق.

وجاءت الميدالية الذهبية السعودية عن طريق عبد الله القحطاني، الذي تفوق في المباراة النهائية علي الإيطالي سوبينيو فيدريكو 2/1، ليحقق أحد أعظم الإنجازات الرياضية بشكل عام في تاريخ السعودية، بينما جاءت بقية الميداليات السعودية في فينيسيا عن طريق سعد السيف وعمرو برقاوي وعبد الرحمن عرفات الذين حصلوا علي ثلاث ميداليات فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات عن طريق بدر برقاوي وعلي العرياني وأنس الزهراني.

وأكد الدكتور عمرو سعد أن التجانس المعنوي بينه وبين المدرب محمد إبراهيم سالم، أسهم بقوة في تحقيق الإنجاز السعودي العربي غير المسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن اللاعبين نجحوا في استيعاب الجرعات البدنية التي حصلوا عليها من قبل الجهاز الفني، بالإضافة إلى رغبتهم الحقيقية في النجاح.

كما أنهم يهدون هذا الفوز للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك وفقا لتنفيذ رؤية 2030، بعد هذا الإنجاز الذي لم يتحقق في تاريخ الرياضة السعودية من قبل