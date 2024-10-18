انت الأن تتابع خبر "وفرى فلوس الشفرة والليزر".. خلطة سحرية من النشا وزيت الزيتون لازالة الشعر الزائد في جميع مناطق الجسم في ثواني وبدون ألم .. مضمونة وسريعة 100 % ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من الفتيات والسيدات من مشكلة الشعر الزائد، والتي يمكن أن تكون محرجة في بعض الأحيان ومع تزايد استخدام طرق إزالة الشعر مثل الليزر، والتي قد تؤدي إلى تلف البشرة، يصبح البحث عن وصفات طبيعية أكثر أمانًا هو الخيار المفضل و من بين هذه الوصفات، تبرز وصفة النشا وزيت الزيتون كطريقة فعالة وآمنة للتخلص من الشعر الزائد، بالإضافة إلى فوائدها في ترطيب البشرة وتنعيمها.

وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر

تعتبر هذه الوصفة واحدة من أفضل الخيارات لإزالة الشعر الزائد بفعالية، حيث تجمع بين فوائد النشا وزيت الزيتون، مما يمنح البشرة النعومة والترطيب.

المكونات:

5 ملاعق ممتلئة من النشا.

5 ملاعق ممتلئة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

احضري طبق متوسط الحجم لتحضير المزيج.

ضعي النشا وزيت الزيتون في الطبق وامزجيهما جيدًا حتى يتجانسا.

استحمي بالماء الدافئ لتفتيح مسام الجسم، ثم جففيه باستخدام منشفة نظيفة.

وزعي الخليط على المناطق التي بها شعر في نفس اتجاه نمو الشعر.

اتركي الخليط على الجسم حتى يجف تمامًا.

قومي بإزالة الشعر في الاتجاه المعاكس لنموه.

اغسلي الجسم بالماء البارد لإغلاق المسام مرة أخرى.

وصفة النشا والخل وزيت الزيتون لإزالة الشعر

يمكن استخدام وصفة النشا مع الخل وزيت الزيتون كبديل فعال آخر لإزالة الشعر الزائد، حيث تحتوي على مكونات طبيعية تساهم في تحقيق نتائج ملموسة دون أي ألم.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير: