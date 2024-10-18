انت الأن تتابع خبر "معجزة ربانية من السماء ".. هذه العشبة السحرية منتشرة في الأسواق تقضي على جميع مشاكل القولون العصبى والبراز المتحجر وتعالج الأمعاء والنتيجة من أول مرة .. مستحيل تستغني عنها بعد النهارده!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر القولون العصبي من الأمراض المزمنة الشائعة التي تؤثر على جودة حياة الكثير من الأشخاص ورغم عدم وجود علاج نهائي لهذا المرض، فإن التوجه نحو نمط حياة صحي واختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف الأعراض وفي هذا المقال، نستعرض مجموعة من الأطعمة والأعشاب التي يُنصح بتناولها لعلاج القولون العصبي.

بذور الكتان

تُعتبر بذور الكتان مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتحتوي أيضاً على أحماض أوميجا 3 الدهنية، الضرورية لتقوية الجهاز الهضمي والمناعي فيُنصح بتناول ملعقة من بذور الكتان مع كوب من الماء يومياً، أو غلي ملعقة منها في كوب من الماء لمدة 10 دقائق وتناول هذا المشروب قبل النوم لتحسين حركة الأمعاء.

النعناع

يُعتبر النعناع من الأعشاب الفعالة في تقليل أعراض القولون العصبي، مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال ويحتوي النعناع على زيت المنثول، الذي يُخفف من آلام عضلات الجهاز الهضمي ويعمل على طرد الغازات. يمكن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى كوب من الماء الدافئ وشربه من ثلاث إلى أربع مرات يومياً حتى الشعور بالتحسن كما يُمكن غلي أوراق النعناع المجففة في الماء لمدة 10 دقائق وتناولها. مع ذلك، يُفضل عدم الإفراط في تناول النعناع بكميات كبيرة، لأنه قد يُسبب الغثيان وفقدان الشهية.

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