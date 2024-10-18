العالم اليوم - بوتين: طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها في الوقت الحالي لأنها تتطلب مستوى عاليا من التكامل بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن دول بريكس يتعين عليها أن تتخذ خطوات تدريجية، مضيفا أن روسيا تعتزم تدعيم البنك الجديد التابع للمجموعة.

ويحرص بوتين على بناء مجموعة بريكس لتتحول إلى كيان قوي ينافس الغرب في السياسة والتجارة على الصعيد العالمي.

وتوسعت المجموعة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال بوتين إن مجموعة بريكس ستحقق معظم النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة بفضل الدول الأعضاء بها ونموها السريع نسبيا مقارنة بدول غربية متقدمة.

ويأمل بوتين في تحول مجموعة بريكس إلى كيان قوي ينافس الغرب في السياسة والتجارة على الصعيد العالمي. وتوسعت المجموعة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة المجموعة في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.