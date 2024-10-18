العالم اليوم - "دبي تسجل نموا ملحوظا في منظومة الطائرات بدون طيّار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - سجلت هيئة دبي للطيران المدني نموا استثنائيا في منظومة الطائرات بدون طيار في دبي خلال الفترة 2023-2024، بزيادة ملحوظة في عدد الطيارين المسجلين بنسبة 76 بالمئة.

فيما شهد القطاع نموّاً في عدد الشركات المسجلة بنسبة 53 بالمئة، إلى جانب النموّ بنسبة 75 بالمئة في النشاط التشغيلي الشهري.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يعكس هذا النمو أهمية دور التكنولوجيا في دعم خدمات النقل الجوي واللوجستيات، وتعزيز الثقة في البيئة التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي توفرها دبي، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين والجهات التجارية المعنية بقطاع الطائرات بدون طيار الذي يواصل توسيع نطاقه وتأثيره في شتى المجالات.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني إن هذا النمو الملفت يؤكّد الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطائرات بدون طيار في دبي، ويجسّد التزامنا بدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً رئيساً في مستقبل النقل الجوي.

وأشار إلى حرص هيئة دبي للطيران المدني على استمرار ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية للابتكار من خلال إطلاق مبادرات نوعية تساهم في تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الديناميكي.

وأضاف أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ورؤيتها الاستراتيجية التي جعلت من دبي مدينة رائدة في تبني أحدث التقنيات في قطاع النقل.

وتأتي هذه النتائج كجزء من رؤية دبي الطموحة لتعزيز دور الطائرات بدون طيار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الريادة العالمية في النقل الجوي، مع تقديم الدعم المتواصل للشركات والمشغلين في هذا المجال الحيوي.

وتستمر هيئة دبي للطيران المدني في تبني أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة وتطور قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وتسعى الهيئة إلى تطوير القوانين والتشريعات التي تضمن تشغيلاً آمناً وفعالاً، مع تعزيز الابتكار في مختلف جوانب هذه الصناعة.