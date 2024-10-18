نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي العين الإماراتي مساء الاثنين القادم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

في سياق متصل فقد حقق الزعيم الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من عمر بطولة دوري روشن لهذه النسخة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

ترتيب الهلال في دوري روشن للمحترفين

الجدير بالذكر أن نادي الهلال ينفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة بعد مرور سبع جولات.

