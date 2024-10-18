نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثيوبيا.. آبي أحمد يعلن تعيين وزراء جدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم، تعيين جيديهون طيمتيوس وزيرًا للخارجية؛ خلفًا لتاي أصقي سيلاسي، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للبلاد.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان، أنه تم تعيين جيديون تيموثيوس وزيرا للخارجية، وهانا أرايا سيلاسي، وزيرة للعدل خلفًا لجيديون تيموثيوس، وسيلاماويت كاسا، وزيرة للسياحة.

ويأتي هذا القرار بعد أن عيّن البرلمان والمجلس الفيدرالي الإثيوبي، في 7 أكتوبر، السفير تاي أصقي سيلاسي رئيسًا للبلاد؛ ليخلف الرئيسة السابقة سهلي ورق زودي، التي انتهت ولايتها.