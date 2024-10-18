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أحمد جودة - القاهرة - فوز كيما اسوان والمقاصة ودياموند وخسارة البلاستيك بدوري القسم الثاني

أسفرت نتائج المباريات اليوم لمجموعتي الصعيد بالجولة الثانية بدوري القسم الثاني عن فوز فريق كيما أسوان على فريق قوص بثلاثية مقابل هدف سجلها نافيو هدفين وعبد المجيد ياسين هدف.



- فوز فريق الالومنيوم على فريق مكادي بهدفين مقابل هدف سجلهما طارق عبد الحميد ومحمد عوكل الالومنيوم وشمس محارب لمكادي.



- فوز فريق الاقصر على فريق المدينة المنورة بهدفين نظيفين سجلهما جوش واه ومصطفي اوتاكا.



- فوز فريق شبان قنا على فريق ساحه سوهاج بهدفين نظيفين سجلهما مراد صبرى وحميدو كمارا.



- فوز فريق النصر للتعدين على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف.

المجموعة الثانية



فوز فريق مصر المقاصة على نظيره فريق بني مزار بثلاثية نظيفة سجلها أحمد رأفت وأحمد حسني وأدهم حسن.

وفوز فريق أسمنت أسيوط على فريق الواسطى بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سعيد وميكا.

وفاز فريق توت عنخ أمون على مركز شباب طامية بثنائية نظيفة، سجلها أحمد زكي.



وفاز فريق البداري على فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف تقدم الفيوم بهدف زيزو واستطاع البداري من العوده عن طريق أحمد حمدي ومايكل.

وتعادل المنيا مع تليفونات بني سويف دون أهداف.

المجموعة الرابعة

فوز فريق دياموند على فريق الو ايجيبت بهدف دون رد سجله بكر فتحي.



فوز فريق تيم إف سي على فريق البلاستيك بهدف دون رد.



فوز فريق الشمس على فريق المستقبل سبورت بهدف دون رد سجله حسام جماليه.