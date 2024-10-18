الرياضة

أهلي جدة يكتسح الخليج بثلاثية في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الخليج بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة أهلي جدة والخليج

وانطلقت صافرة بداية مباراة أهلي جدة والخليج برتم هادئ نسبيا وقوة كبيرة من الفريقان وكان قريب من الهدف الأول لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل فراس البريكان الهدف الأول في الدقيقة 55 صنعه له توني وعاد ايفان توني بالهدف الثاني في الدقيقة 70 وعاد ميريح ديميرال بالهدف الثالث في الدقيقة 74 وانتهت المباراة 3/0.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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