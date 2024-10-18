نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يكتسح الخليج بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الخليج بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة أهلي جدة والخليج

وانطلقت صافرة بداية مباراة أهلي جدة والخليج برتم هادئ نسبيا وقوة كبيرة من الفريقان وكان الأهلي قريب من الهدف الأول لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل فراس البريكان الهدف الأول في الدقيقة 55 صنعه له توني وعاد ايفان توني بالهدف الثاني في الدقيقة 70 وعاد ميريح ديميرال بالهدف الثالث في الدقيقة 74 وانتهت المباراة 3/0.