نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرحمن النيادي يقدم أوراق اعتماده كسفير للإمارات لدى أوتاوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإماراتي عبد الرحمن علي النيادي، اليوم، عن تقديم نسخة من أوراق اعتماده كسفيرًا لبلاده لدى كندا، إلى سيباستيان كاريير مدير المراسم بوزارة الخارجية الكندية، بمقر الوزارة في العاصمة أوتاوا.

وعبر السفير النيادي، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى كندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وبدوره، تمنى كاريير للسفير الجديد، التوفيق في أداء مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وكندا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.