العالم اليوم - بوتين لسكاي نيوز عربية: مستعدون لحل سلمي في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:27 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لـ"دوت الخليج"، اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات للتوصل إلى حل سلمي يوقف الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في رده على سؤال من مدير عام دوت الخليج نديم قطيش، خلال ندوة مع رؤساء وسائل إعلام من دول البريكس أنه من الصعب تحديد سقف زمني لإنهاء الحرب، لكنه أكد استعداد روسيا لحل أزمة أوكرانيا بشكل سلمي.

وقال بوتين: "نحن نوافق على إمكانية إجراء محادثات سلمية".

من جهة أخرى، أكد بوتين على أن روسيا مستعدة لمواصلة هذه الحرب. وقال إنها سوف تنتصر.

واتهم بوتين حلف الناتو بمحاربة بلاده عن طريق جنود أوكرانيين، قائلا:"أوكرانيا لا تمتلك الأسلحة الدقيقة وبعيدة المدى ولا يمكنها استخدمها بدون مساعدة من خبراء الناتو".

وفي المقابل أشار بوتين إلى أن الجيش الروسي "يحارب بنفسه وذلك عن طريق تقنيات متطورة وأسلحة صنعها بنفسه".