العالم اليوم - بوتين لسكاي نيوز عربية: زيارة رئيس دولة الإمارات ستكون مثمرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:25 مساءً - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لـ"دوت الخليج"، اليوم الجمعة، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى روسيا ستكون زيارة مثمرة.

وقال بوتين في رده على سؤال من مدير عام دوت الخليج نديم قطيش، خلال ندوة مع رؤساء وسائل إعلام من دول البريكس، إن روسيا تجمعها علاقات طيبة مع دولة الإمارات.

وتابع الرئيس الروسي: "علاقاتنا الإقتصادية تتطور مع الإمارات وهذا يظهر من خلال ارتفاع حجم التبادل التجاري. كما لدينا صندوق استثماري يعمل بشكل ممتاز، وهذه معطيات أساسية في العلاقات الثنائية".

وأضاف بوتين أنه وبشأن قضايا الشرق الأوسط فإن موسكو تأخذ مواقف أبوظبي بعين الاعتبار.

ومن جانب آخر، أشار بوتين إلى الدور الذي لعبته الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

ويبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين المقبل، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.