نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة واحدة فقط اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

حيث يلتقي ألافيس مع نظيره بلد الوليد اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "مينديزوروزا" في عاشر جولات الليجا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

1- برشلونة: 24 نقطة.

2- ريال مدريد: 21 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد: 17 نقطة.

4- فياريال: 17 نقطة.

5- أوساسونا: 15 نقطة.

6- أتلتيك بيلباو: 14 نقطة.

7- مايوركا: 14 نقطة.

8- رايو فاليكانو: 13 نقطة.

9- سيلتا فيجو: 13 نقطة.

10- ريال بيتيس: 12 نقطة.

11- جيرونا: 12 نقطة.

12- إشبيلية: 12 نقطة.

13- ألافيس: 10 نقاط.

14- إسبانيول: 10 نقاط.

15- ريال سوسيداد: 9 نقاط.

16- خيتافي: 8 نقاط.

17- ليجانيس: 8 نقاط.

18- فالنسيا: 6 نقاط.

19- بلد الوليد: 5 نقاط.

20- لاس بالماس: 3 نقاط.



