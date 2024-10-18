انت الأن تتابع خبر شعرك هيوصل لركبتك بعد استخدام الوصفة!!.. طريقة استخدام وصفة القرنفل والروزماري لتطويل الشعر ومنع التساقط.. جربيها وهتدعيلي طول العمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة الرزماري وصفة طبيعية وفعالة لتطويل الشعر ومنع تساقطه حيث يجمع هذا المزيج بين خصائص القرنفل المضادة للأكسدة والمحفزة لنمو الشعر وبين فوائد الروز ماري المعروف بقدرته على تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر هذه الوصفة السهلة والاقتصادية تمنحك شعرا طويلا وصحيا بشكل طبيعي دون الحاجة إلى منتجات كيميائية ضارة اكتشفي في هذا المقال كيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة للحصول على شعر كثيف وقوي.

طريقة تحضير وصفة القرنفل والروزماري

إليك طريقة تحضير وصفة القرنفل والروز ماري لتطويل الشعر ومنع تساقطه:

ملعقة كبيرة من القرنفل حب أو مطحون

ملعقة كبيرة من الروز ماري المجفف أو الطازج

كوبان من الماء

زجاجة رذاذ بخاخ نظيفة

خطوات استخدام ماسك القرنفل على الشعر

بعد التعرف على المكونات الأساسية للوصفة لاستخدامه عليك اتباع الاتي: