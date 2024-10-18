انت الأن تتابع خبر «خليكي ملكة جمال..!!» وصفات مذهلة وفعاله لتقويه اظافر اليدين هتبقى زي نجوم.. متروحيش كوافيرات تاني..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن الأظافر الصحية والقوية جزء كبير من المظهر الجمالي، ودائما نبحث على طرق طبيعية تجعل أظافرنا طويلةا ومتينة من غير ما نلجأ للكوافيرات أو المنتجات الغالية وفي المقال سنعرف وصفات فعالة وسهلة في البيت

زيت الزيتون وعصير الليمون

زيت الزيتون معروف بفوائده الكبيرة لترطيب الأظافر وتقويتها، عندما نضيف عليه عصير الليمون يكون خليط مثالي والوصفة كتالي:

سخني شوية زيت زيتون ودفيه لمدة 10 ثواني في الميكروويف، وبعد ذلك ضيفي عليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون انقعي أظافرك فيه لمدة 10 دقائق.

كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع وشاهدي الفرق.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يساعد على تقوية الأظافر ومنع تقصفها، وكمان بيحمي الجلد اللي حوالين الأظافر و الوصفة كتالي:

كل يوم قبل ما تنامي، دلكي أظافرك بزيت جوز الهند الدافيء لمدة 5 دقائق.

الثوم

الثوم يعتبر من أفضل المكونات لتقوية الأظافر وتطويلها لأنه مليان بمضادات الأكسدة التي تعزز نمو الأظافر.

قطعي فصين ثوم وافرميهم، وبعدين افركي بيهم أظافرك لمدة 10 دقائق تسطيعي كمان تضيفيهم للمانيكير الشفاف وتستخدميه بشكل يومي.

خل التفاح