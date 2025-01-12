اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجيبوتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 12:33 مساءً - أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مساء أمس، محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتي، حيث تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجيبوتي، وحرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في 30 أكتوبر 2024، وذلك في إطار الشراكة المميزة التى تجمع مصر وجيبوتى والحرص على دعم التعاون المشترك فى مجالات التنمية والتجارة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

تناول الاتصال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في القرن الافريقى، ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية، حيث أكد الوزيران على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة. في ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.