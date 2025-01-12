إهداء من مصر.. توزيع الدقيق على العائلات النازحة في مخيمات غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 12:33 مساءً - وزعت مصر أطنان من الدقيق ضمن مساعدات أخرى على العائلات النازحة في غزة، لتكون عونا في ظل المعاناة التي يعيشوها جراء القصف المتوالي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وقدمت إحدى النازحات الفلسطينيات بالمخيم المصري في قطاع غزة الشكر لمصر قائلة: «بنوجه رسالة شكر للشعب المصري والحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما قدموه لنا من مساعدات.

وقال نازح آخر: نقدم الشكر للأخوة المصريين حكومة وشعب على ما تم تقديمه للنازحين في قطاع غزة.