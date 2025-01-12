وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ جنوب سيناء آخر استعدادات المحافظة لاستضافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 02:27 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء د. خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الهامة الجارية في جميع القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية على أرض المحافظة.

وفي بداية الاجتماع …تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ جنوب سيناء آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة المهرجان العربي للهجن والتراث المزمع انطلاقه يومي 15 و16 يناير الجاري ، مشيرة إلي أهمية التجهيز الأمثل للمهرجان استعدادا لاعادة افتتاح منطقة الهجن بما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.

ومن جانبه أشار محافظ جنوب سيناء إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سباقات الهجن في شرم الشيخ، والتي جعلت مضمار الهجن ملتقى دوليًا لممارسة واحدة من أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي حيث تحظي تلك الرياضة بإقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم، و يحرصون على حضور الفعاليات ومشاهدة العروض المميزة.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين للتوسع فى نموذج "سوق اليوم الواحد" فى كافة المدن بالمحافظات لزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وأسواق اليوم الواحد علي أرض المحافظة لتوفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية المختلفة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتخفيض أسعارها وتوفيرها للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية وتخفيف العبء على المواطن وخاصة من الفئات البسيطة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار اللواء د. خالد مبارك، إلي قيام المحافظة بالتوسع في انشاء سوق اليوم الواحد بمدن المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وكان آخرها افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة راس سدر وقبها في شرم الشيخ وطور سيناء ، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من مواطني المدن المختلفة ، حيث يوفر جميع السلع الأساسية والغذائية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الأسماك، المخبوزات، البيض، والمشغولات اليدوية. وتصل نسبة التخفيضات على هذه السلع إلى ما بين 20% و30%.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء مع محافظ جنوب سيناء آخر مستجدات تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” علي أرض السلام بمدينة سانت كاترين في إطار المتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على آخر التطورات، وتم استعراض أعمال التطوير الجارية،ونسب التنفيذ، وكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ،مؤكدة أن مشروع “التجلي الأعظم” يحمل أهمية كبيرة للدولة نظراً لقيمته الاقتصادية، السياحية، الدينية، البيئية، والأثرية.

وفي ختام اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة جهود محافظة جنوب سيناء لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ، ومستجدات ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى المحافظة، والتسهيلات التي جرى تقديمها للمواطنين الراغبين في التصالح، كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، والبنية التحتية، ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية.