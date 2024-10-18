انت الأن تتابع خبر «هتخدي مرادك ويمكن اكتر كمان واحسن وكل ده في اقل وقت ممكن»...لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة بـ 3 ايام استخدم ورق الغار بتلك الطريقة فقط وقل وداعاً لدهون البطن والإحراج!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن استخدام ورق الغار كوسيلة فعالة لدعم فقدان الوزن حيث يعتقد أنه يساعد في حرق الدهون وتحسين عملية الهضم إليك طريقة استخدامه وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج.

طريقة استخدام ورق الغار لخسارة الوزن:

1. تحضير المشروب

– خذي حفنة من أوراق الغار وأضيفيها إلى ماء مغلي.

– دعيها تغلي لبضع دقائق، ثم صفي السائل.

2. إضافة العسل

– بعد أن يبرد الخليط إلى درجة حرارة الغرفة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين الطعم.

3. تناول المشروب

– يفضل تناول هذا المشروب يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي.

فوائد ورق الغار: