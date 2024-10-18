شيرين عبدالوهاب توجه رسالة حب وامتنان إلى جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب بتوجيه رسالة حب وامتنان إلى جمهورها، موجهة لهم الشكر لدعمهم وحبهم لها، مشيرة إلى أنهم شركاء حقيقيون في نجاحها، وعبرت عن سعادتها الغامرة بردود أفعالهم الإيجابية على ألبومها الجديد.

وأكدت شيرين خلال بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك» أمس، أن تركيزها حاليًا منصب على فنها وإبداعها، كما طمأنت جمهورها على حالتها الصحية.

وعن إطلاق البعض لقب “صوت مصر” عليها قالت: “مش بحب الألقاب خالص أكيد كلنا نحب اسمنا يبقى جنب اسم بلدنا لكن أنا اسمي لوحده لقب”.

ووصفت شيرين هذا الألبوم بأنه من أصعب وأهم التجارب في حياتها الفنية، ووجهت الشكر لجميع المشاركين في إنجاحه من فنانين وشعراء وملحنين وموزعين، كما أكدت أنها حاليا في إجازة فنية احتفالا بنجاح ألبومها الجديد وأنها تستعد خلال الفترة المقبلة لباقة قوية من الحفلات الغنائية في كافة أرجاء الوطن العربي.