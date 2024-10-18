مفاجأة.. روجينا تعلن سبب اعتذارها عن 'لن أعيش في جلباب أبي'

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة روجينا لأول مرة سبب اعتذارها عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

سبب اعتذارها عن لن أعيش في جلباب أبي

وكشفت روجينا في تصريحات صحفية لأ لأول مرة أنها بالفعل كانت من ضمن المرشحين لأبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" كأحد بنات الفنان نور الشريف بالعمل وقالت "مايا بنتي السبب كنت حامل فيها ولأن كنت لسة في المعهد ولسة صغيرة فكنت خايفة جدا واعتذرت عن المسلسل".



وأكدت روجينا أنها كانت تتمنى أن تكون في هذا المسلسل الذي عاش في ذاكرة كل المصريين.



وبسؤالها هل ندمتي على عدم المشاركة فيه قالت "عمري ما بزعل مكنش رزقي ورزق اللي عمله وربنا عوضني كتير وخمنوا انتم بقى كنت مكان مين".

تفاصيل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي



يعد مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” من الأعمال الدرامية التي رسخت مكانتها في تاريخ التلفزيون المصري والعربي على حد سواء ومن انتاج عام 1996، وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وحنان ترك والعديد من النجوم ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس.