ريهام الشنواني لـ "دوت الخليج الفني": بعمل دور مختلف في فيلم المخفي وهصور مسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ريهام الشنواني عن تفاصيل شخصيتها في أحدث أعمالها الفنية وهو فيلم المخفي الذي من المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر.

وصرحت ريهام الشنواني في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني بتفاصيل دورها في أحداث الفيلم وعن أعمالها المقبلة التي تستعد لها.

وقالت عن ريهام الشنواني عن دورها: "أنا بعمل شخصية ياسمين، شخصية جديدة عليا ومختلفة ومعملتهاش قبل كده بس هي كوميدي، وطالعة بنت عم أحمد سلطان في الفيلم ولابسة فستان فرح".

وأضافت: "أنا بحب الكوميدي لأن الناس بتحبني وده الحاجة اللي بعلم فيها مع الناس، وأنا عايزة أعمل حاجة تبقى الناس بتحبني فيها وإن أنا أرسم ضحكة وابتسامة في وشوش الناس وأنا بحب كده أوي".

وتابعت: "وأنا كنت بعمل مسرحية مع أحمد سلطان اللي هي ميوزيكال سكول مع أستاذ محمد هنيدي في موسم الرياض اللي فات فطبعًا لما جالي الفيلم مع أحمد سلطان وإحنا بالفعل كنا شغالين مع وتحسي إن زيتنا في دقيقنا".

واستكملت: "وأنا بعمل دور مختلف مش الشخصيات الهادية أو اللي أنا بعمله دي شخصية العكس تمامًا والنقيض ويارب يعجب الناس".

واختتمت: "وإن شاء الله عندي مسلسل افلاطوني هنصور قريب إن شاء الله".

أبطال فيلم المخفي

فيلم المخفي بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، محمد محمود، ريم المصري ومحمد محسن وتأليف محمد الشوري وإخراج أحمد عبد الله، وطرحت الشركة المنتجة البوستر والبرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية وذلك بعد تحديد موعد العرض في قاعات السينما.

أحداث فيلم المخفي

فيلم المخفي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.