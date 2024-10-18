انت الأن تتابع خبر شيرين تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة وتثير الجدل بحذفها فوراً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكملت الفنانة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني المتواصل بطرح أغنية جديدة بعنوان "ابتسمت"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما. ورغم حماس جمهورها للأغنية التي تم نشرها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم حذفها فوراً بسبب خلاف قانوني مع شركة "روتانا".



تقول كلمات أغنية "ابتسمت": "ابتسمت.. جاللي وعليه اترسمت

قولتله أنت قويت زمان.. وأديك راجعلي واتهزمت..."



تأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنيتها الأخيرة "عودتني الدنيا"، والتي كانت جزءًا من ألبومها الجديد الذي طرحت منه حتى الآن 7 أغاني متنوعة، تعكس قدرتها المستمرة على تقديم فن مميز.



وفي إطار نشاطها الفني، أعلنت شيرين عن حفلين ضخمين قادمين، الأول في الكويت يوم 28 نوفمبر، والثاني في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 13 ديسمبر، مما يثبت عودتها القوية إلى الساحة الفنية .