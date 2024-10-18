عمرو دياب ينعى وفاة الشاعر أحمد علي موسى

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعى الفنان الكبير عمرو دياب الشاعر أحمد علي موسى، الذي توفى اليوم، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز الـ45 عامًا وشيع جثمانه عقب صلاة الجمعة، في مسجد السيدة نفيسة.



و كتب عمرو دياب عبر حسابه على "فيسبوك": "خالص عزائي في وفاة الشاعر أحمد علي موسى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

عمرو دياب ينعي وفاة الشاعر أحمد علي موسى

وانهالت التعليقات على منشور عمرو دياب من قبل متابعيه، إذ حرصوا على مشاركته الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد الشاب، والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان.

وحددت أسرة الشاعر أحمد علي موسى موعد ومكان العزاء عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه أن سيكون غدا السبت، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الكريم عقب صلاة المغرب.

يذكر أن أبرز أعمال الشاعر الراحل، هي: أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب وكان عمره وقتها ١٧ عاما في أول عمل له كشاعر فكانت بمثابة اكتشاف الراحل في عالم كتابة الأغاني.