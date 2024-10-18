انت الأن تتابع خبر رحيل مؤلف أغنية تملي معاك للفنان عمرو دياب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعى الفنان رامي صبري الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع ذكرى وفاة والدته. وكتب رامي عبر حسابه على "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله شاعر الحساس والضلع الثالث في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى. يُقام العزاء غدًا السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الكريم."



الشاعر صلاح عطية أعلن خبر وفاة أحمد علي موسى عبر "فيسبوك" قائلاً: "البقاء لله، أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد علي موسى، الله يرحمه." وأشار إلى أشهر أعماله مثل أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب، و"غمضت عيني" لرامي صبري، و"بناءً على رغباتك" لأصالة.



أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد صلاة الجمعة، وتم دفنه في مقابر العائلة.



آخر منشور للشاعر الراحل أثار تفاعلاً واسعًا حيث وصف يوم 18 أكتوبر بالأسوأ في حياته بسبب وفاة والدته، قائلاً: "زي النهارده كان أسوأ يوم في حياتي... الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير. "