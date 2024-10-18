التموين: غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التزام محطات الوقود…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.

وأفاد التقرير أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزام بالأسعار الجديدة، وأكد مديري المديريات بالمحافظات إنشاء غرفه عمليات موحده بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود وأشاروا إلى أن كل مديرية تسيير حملات على كل المحطات بالإضافه إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أنشأت غرفة عمليات مركزية من الصباح الباكر برئاسة الدكتور شريف فاروق لمتابعه عمل المديريات والحملات الرقابيه بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

واكدت الوزارة أن غرفه العمليات المركزيه لم تتلقى حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.