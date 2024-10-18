العالم اليوم - بوتين لسكاي نيوز عربية: علاقتنا القوية بالصين مهمة للاستقرار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لـ"دوت الخليج"، اليوم الجمعة، إن التعاون بين روسيا والصين هو أحد العوامل الرئيسية للاستقرار العالمي.

وردا على سؤال من مدير عام دوت الخليج نديم قطيش بشأن العلاقات الروسية الصينية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قوة العلاقات بين روسيا والصين، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد نموا كبيرا.

وأضاف بوتين لـ"دوت الخليج" خلال ندوة مع رؤساء وسائل إعلام من دول البريكس: "لدينا مع الصين علاقات رائعة، وفي المجال الاقتصادي، تنمو هذه العلاقات بشكل كبير. وفقا للمعلومات التي لدينا، بات التبادل التجاري بيننا يتراوح بين 226 مليار دولار ونطمح أن يصل إلى 240 مليار دولار في المستقبل".

كما أكد بوتين أن التعاون بين روسيا والصين يعد من العوامل الأساسية للاستقرار العالمي، مشددا على أن العلاقات بين البلدين مبنية على المساواة وأخذ المصالح المشتركة بعين الاعتبار.

وذكر: "نحن نسمع لبعضنا البعض، وقد تحدثنا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والحكومة الصينية قبل 5 سنوات حول ضرورة الوصول إلى توازن في الميزان التجاري، وما يجب القيام به لضمان وصول الصناعات الروسية إلى السوق الصيني".

وتابع: "في مجالات الزراعة والطاقة والفضاء، نحن نعمل معا بشكل مستمر. نحن لا نتحدث فقط، بل نعمل من أجل مصالح بعضنا البعض".

وأشار بوتين إلى أن القدرة الشرائية للصين تعتبر الأولى في العالم، تليها الولايات المتحدة، ثم الهند، بينما تحتل روسيا المركز الرابع قبل اليابان.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، قال بوتين: "نحن لا نتدخل في هذه المسائل، كما أننا نبتعد عن التدخل في القضايا الإقليمية مثل العلاقة بين مصر وإثيوبيا. نحن نحاول تقديم حل لهذه المسائل إذا كان لدى الأطراف المعنية مصلحة في هذه الوساطة".

وأضاف بوتين: "السياسات الأميركية بحق روسيا والصين أدت إلى تراجع الثقة بالدولار".

واعتبر الرئيس الروسي، أن محاولات الولايات المتحدة الحد من نمو الاقتصاد الصيني هو أمر يعد صعبا وينعكس سلبا على واشنطن.